Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਐਂਟਰੀ?
Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : February 24, 2026 at 12:28 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Xiaomi 17 ਅਤੇ Xiaomi 17 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦਿਖਣ ਲਈ ਉਸੇ ਬਾਡੀ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿੰਗ ਗਲਾਸ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ। ਹਲਕਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਮੂਦ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਪਕੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Xiaomi ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ #Xiamomi17 ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 28 ਫਰਵਰੀ, 18:30 IST. ਇਹ #NewWaveOfImagery ਹੈ।" Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ Xiaomi ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ 'ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲਰ ਸ਼ੇਪ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Matching glass camera module in the same body colour for a clean, seamless look. The gently curved edge delivers an incredibly smooth and comfortable grip.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 23, 2026
Discover the all-new #Xiaomi17 and an exclusive new colour at the Xiaomi Launch.
February 28th, 18:30 IST.
This is the… pic.twitter.com/G4h4QXGyXo
Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ 2K M10 OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 3,500nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ 200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6,800mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
