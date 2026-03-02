ETV Bharat / technology

Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਂਚ

Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 2, 2026 at 4:08 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ Xiaomi 17 Ultra ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Xiaomi 17 ਅਤੇ Xiaomi Pad 8 ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤਿੰਨੋ ਨਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Xiaomi 17 ਅਤੇ Xiaomi 17 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ Xiaomi Pad 8 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫੋਨ ਲਈ ਬਣੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੁਣ Xiaomi 17 Ultra ਦੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ Xiaomi Pad 8 ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਂਚ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Xiaomi 17 Ultra ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ Xiaomi 17 ਅਤੇ Xiaomi Pad 8 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ Xiaomi 17 Ultra ਅਤੇ Xiaomi 17 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ Xiaomi India ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, Xiaomi 17 Ultra ਲਈ ਖਾਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਗਲੋਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।

Xiaomi 17 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ Qualcomm ਦਾ ਆਕਟਾ ਕੋਰ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Xiaomi 17 Ultra ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਜਾਂ 50ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 1.5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,600 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਅਸਲੀ ਬੈਟਰੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਨ Xiaomi ਦੇ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 ਆਧਾਰਿਤ HyperOS 3 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲੋਬਲ Xiaomi 17 ਦੇ 12GB+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,07,449 ਰੁਪਏ ਹੈ, Xiaomi 17 Ultra ਦੇ 16GB+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,61,264 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Xiaomi Pad 8 ਦੀ ਕੀਮਤ 48,397 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

