Xiaomi 17 ਅਤੇ Xiaomi 17 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ, ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼!

Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੀਮਤ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

XIAOMI 17 SERIES PRICE LEAK (XIAOMI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 4:28 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Xiaomi 17 ਅਤੇ Xiaomi 17 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੀਕ

ਟਿਪਸਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, Xiaomi 17 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 80,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Xiaomi 17 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਸਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ Xiaomi 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗਾ Xiaomi

ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Xiaomi 17 Ultra ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Samsung Galaxy S25 Ultra ਅਤੇ iPhone 17 Pro ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Galaxy S25 Ultra ਅਤੇ iPhone 17 Pro ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ iPhone 17 ਅਤੇ Galaxy S25 ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Xiaomi 17 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ Xiaomi 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Xiaomi 17 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,800mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 90ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਅਤੇ 50ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

