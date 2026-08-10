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Grok Imagine Image 2.0 ਲਾਂਚ, ਹੁਣ ਐਡੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ

xAI ਨੇ Grok Imagine Image 2.0 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

GROK IMAGINE IMAGE 2
GROK IMAGINE IMAGE 2 (GROK)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 2:42 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏਆਈ ਇਮੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ xAI ਨੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੀ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਇਮੇਜ ਮਾਡਲ Grok Imagine Image 2.0 ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਫਿਲਹਾਲ Grok ਦੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ grok.com/imagine ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ iOS ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਾਂ ਵਿੱਚ Quality Mode ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ?

Image 2.0 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਮੁੜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ Magic Wand ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਟੈਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਹ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੀਚਰ ਮਲਟੀ-ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਐਡਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਟਾਇਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ Smart Resize ਫੀਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਸਪੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟੈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Arena ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ Grok?

ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰੀਨਾ ਲੀਡਰਬੋਰਡ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ Grok Imagine Image 2.0 ਨੇ ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਐਡਿਟ ਅਰੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 1,439 Elo ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ OpenAI ਦੇ GPT Image 2 ਨੂੰ 1,463 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ।

ਟੈਕਸਟ-ਟੂ-ਇਮੇਜ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ 1,320 ਅਤੇ GPT Image 2 ਨੂੰ 1,380 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ xAI ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੀਨਾ ਲੀਡਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹੁਣ xAI ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ SpaceXAI ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Image 2.0 ਲਈ API ਐਕਸੇਸ ਅਜੇ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

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XAI GROK IMAGINE IMAGE 20
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GROK IMAGINE IMAGE 2

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