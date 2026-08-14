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X ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ

X ਨੇ ਆਪਣਾ 'For You' ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੋਡ GitHub 'ਤੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕੀਤਾ।

X OPEN SOURCE ALGORITHM
X OPEN SOURCE ALGORITHM (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2026 at 2:19 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕੋਡਨੇਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਪ ਦੀ 'For You' ਵਾਲੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਕੋਰ ਰੈਕਿੰਗ ਇੰਜਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

GitHub 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਕੋਡ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ For You ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫੌਲਟ ਫੀਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ GitHub 'ਤੇ Apache v2 ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ X ਆਪਣੇ ਕੋਡਬੇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਸੰਰਚਨਾ, ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਕੋਰ ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਕਿਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। X ਦੇ ਵੀ.ਪੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਥ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹ ਕੋਰ ਰੈਕਿੰਗ ਕੋਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ੈਡੋਬੈਨ ਦਾ ਸੱਚ

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ X ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਟੂਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'Under the hood' ਪੇਜ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ JSON ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਏਆਈ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਟੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ X ਦੇ Phoenix ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। GitHub ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂਕਿ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ X 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਡੋਬੈਨਿੰਗ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

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