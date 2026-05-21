ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਰਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ X ਯੂਜ਼ਰਸ? ਜਾਣੋ
X ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : May 21, 2026 at 12:17 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: X ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 50 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ 200 ਰਿਪਲਾਈ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
X ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ X ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ X ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੋਸਟ, ਰਿਪਲਾਈ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ 400 ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ?
X ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੈੱਬ, ਮੋਬਾਈਲ, ਫ਼ੋਨ, API ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ API ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ X ਟੀਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇਗੀ। ਕੂਲਡਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
