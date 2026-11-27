X 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਾਪੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ
X ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 10:14 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: X ਨੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 'Parental Controls' ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ X ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
X ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਫੌਲਟ ਰੂਪ ਨਾਲ 'Protected Mode' ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਟੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸਰਚ ਅਤੇ View ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
https://t.co/lunK1x3vfS— Safety (@Safety) November 25, 2026
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲੇ ਹਨ?
- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ X 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ X 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੇਂ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਪੇ ਨਵੇਂ ਫਾਲੋਅਕਜ਼ ਲਈ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਪੇ ਫੀਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਪੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਪੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੀਡੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਾਪੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ DM ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬੱਚੇ ਕਿਸਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ X ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ X 'ਤੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ X 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। X 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਾਟਸ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Practical guardrails for parents, privacy for teens, and full transparency on every change. Props to @singhai and team for shipping this.— Michael O'Herlihy (@michaelo) November 25, 2026
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: X
ਹਾਲਾਂਕਿ, X ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ Gen Alpha ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ X ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। X 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 13 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਉਮਰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
X ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈੱਡ Michael O'Herlihy ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਟੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 'Parental Controls' ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'Parental Controls' ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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