ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ X ਨੇ ਮੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਕਿਹਾ...

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 11, 2026 at 1:33 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, X ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,500 ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ X ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Grok AI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ X ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟੈਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
We take action against illegal content on X, including Child Sexual Abuse Material (CSAM), by removing it, permanently suspending accounts, and working with local governments and law enforcement as necessary.— Safety (@Safety) January 4, 2026
Anyone using or prompting Grok to make illegal content will suffer the… https://t.co/93kiIBTCYO
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਵਾਬ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੇਕਡਾਊਨ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਐਕਸਐਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਨਗਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਬੀਐਨਐਸਐਸ, ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
