ਭਾਰਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ AI ਕੰਪਨੀਆਂ? ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਰਨਿਆ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਡਾਟਾ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।
Published : February 18, 2026 at 3:51 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਆਈ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚਮਕਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਰਨਿਆ ਸਹਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।
India AI Impact Summit 2026 ਦੌਰਾਨ ਅਰਨਿਆ ਸਹਾਏ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਏਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਡਾਟਾ ਲੇਬਲਿੰਗ
ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ NVIDIA ਅਤੇ Microsoft ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਐਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਡਾਟਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।- ਅਰਨਿਆ ਸਹਾਏ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ
ਇਸੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'Humans in the Loop' ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਲਈ ਡਾਟਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਏਆਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।-ਅਰਨਿਆ ਸਹਾਏ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਅਤੇ Alfred P.Sloan Foundation ਵੱਲੋ Film Independent Sloan Distribution Grant ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਹਾਏ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-