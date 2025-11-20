Wobble ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ

Wobble ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
Published : November 20, 2025 at 10:08 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਡਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ Wobble ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Wobble One ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ, ਮੀਡੀਆਟੇਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ ਚਿੱਪ, ਡੌਲਬੀ ਐਟਮਸ ਅਤੇ ਡੌਲਬੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਪੋਰਟ ਅਤੇ 3.5mm ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 22,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Wobble One ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Wobble One ਵਿੱਚ 6.67-ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ-HD+ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ 120Hz ਹੈ। ਇਹ Dolby Vision ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ MediaTek Dimensity 7400 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 4nm ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2.6GHz ਦੀ ਪੀਕ ਕਲਾਕ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12GB ਤੱਕ RAM ਅਤੇ 256GB ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ OIS ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ 50MP Sony LYT-600, 8MP ਅਲਟਰਾ-ਵਾਈਡ-ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ 2MP ਮੈਕਰੋ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੌਬਲ ਮੋਡ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Wobble One ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਲੌਏ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ 7.8mm ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
