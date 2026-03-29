WMO ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 29, 2026 at 3:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸਗੰਠਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੈਟ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਨੂੰ 176 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ 2024 ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਦੇ 11 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ
ਇਸ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਹੀਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ, ਮੌਸਮ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੋਰਲ ਰੀਫ਼ਸ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਲ ਬਲੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਫ਼ਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 11 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦਾ PH ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ, ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 2030 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
