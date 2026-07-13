Whatsapp 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ!
ਵਟਸਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : July 13, 2026 at 5:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਕਦੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੋਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਵਟਸਐਪ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇਗਾ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ WABetaInfo ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਨ-ਐਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ 2.26.27.3 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਵਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਨਮਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਇਨ-ਐਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਚੈਟ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮਦਿਨ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਾਕੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਨਮਦਿਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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