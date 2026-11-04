ਇਸ ਰੈਮ ਵਾਲੇ PC ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ, 40 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪੀਡ
Windows 11 ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟਾਸਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ 8GB ਰੈਮ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 2:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ 8GB ਰੈਮ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਨੇ Windows 11 ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਨੁਸਾਰ, 8GB ਰੈਮ ਵਾਲੇ ਪੀਸੀ 'ਤੇ Windows ਹੁਣ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Windows 11 ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ 20 Edge tabs, 4K Video, Word, PowerPoint, Excel, Outlook ਅਤੇ File Explore ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਾਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ?
ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। Windows, Edge ਅਤੇ Microsoft 365 apps ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਮਿਟੇਡ ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 900MB ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਡ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ, ਐਕਸਲ ਅਤੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰੀਬ 360MB ਮੈਮੋਰੀ ਬਚਾਉਦੇ ਹਨ।
8GB ਵਾਲੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਵਿਜੇਟਰਸ ਉਦੋਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 200MP ਸਟੋਰੇਜ ਬਚਦਾ ਹੈ। Edge ਵਿੱਚ ਇਨਐਕਟਿਵ ਟੈਬਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਲਿੱਪ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ?
Windows ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2GB ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਡਾਟਾ ਰੈਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੋ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਟਾਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
Edge ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਟੀਮਾਂ 8GB ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ Windows ਅਪਡੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਸੀ ਮੇਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਈ ਘੱਟ ਮੈਮੋਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ।
ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਕੀ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਐਪਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਮੋਰੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਮ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਾਂ 8GB ਦੇ ਰੈਮ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Intel ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਫਿਸ ਫਾਈਲਾਂ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 8GB ਵਾਲੇ ਪੀਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ 3D ਕੰਮ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ 16GB ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਮ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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