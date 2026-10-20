ਕੀ iPhone Duo ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ? ਜਾਣੋ
ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ iPhone Duo ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ।
Published : October 20, 2026 at 1:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ iPhone Duo ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ OEMs ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
MacRumors ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ iPhone Duo ਵਾਕ-ਇਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।
ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਪਿਕਅੱਪ ਸਲਾਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਕਅੱਪ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 23 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਪ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕ੍ਰੋਮਾ ਵਰਗੇ ਰਿਟੇਲਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 256GB ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਐਂਟ ਲਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਪਿਕਅੱਪ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਟੋਰ ਜਾ ਕੇ iPhone Duo ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡੈਮੋ ਯੂਨਿਟਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾਟਲਾਈਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ iPhone Duo ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ-ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਪਜ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਐਪਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਰਨ OEMs ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਫੋਲਡੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। OEMs ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ iPhone Duo ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਪਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।
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