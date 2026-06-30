ਕੀ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਧਾ!
iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
Published : June 30, 2026 at 2:21 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਦੀ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੂਪਰਟੀਨੋ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ।
ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਿਮਾਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲੀਆ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ, ਜਿਸਨੂੰ iPhone Ultra ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੇਬਰ ਡੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਯਾਤਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
iPhone 18 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਐਪਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਕ, ਮੈਕਬੁੱਕ, ਆਈਪੈਡ, ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਮਪੌਡ ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ IDC ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ iPhone 18 Pro ਅਤੇ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,894.54 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ iPhone 18 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ iPhone 18 Pro Max ਦੀ ਕੀਮਤ 1.27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IDC ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 2.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ TechInsights ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ iPhone 18 Pro ਲਈ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 3684.44 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13,698.54 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1,228.15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4,818.11 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ iPhone 18 Pro ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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