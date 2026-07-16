ਕੀ OnePlus ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, OnePlus 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : July 16, 2026 at 1:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ OnePlus ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰੌਬਿਨ ਲਿਊ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ OnePlus ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ Oppo ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਊ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਨਪਲੱਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਟਕਲਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OnePlus ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, OnePlus ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ Oppo ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਫੋਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ OnePlus ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਹਾਲੀਆ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਫਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
OnePlus ਨੂੰ Oppo ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
OnePlus ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ OPPO ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: OnePlus ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 13-14 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ OPPO ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OnePlus ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਘੱਟ ਗਈ।
- ਸੰਚਾਲਨ ਕਟੌਤੀਆਂ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ OnePlus ਦੇ ਯੂਐਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟੀ-ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਹੈ।
- ਘਟੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ: ਇਸਨੇ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ OnePlus Open 2 ਅਤੇ OnePlus 15s ਵਰਗੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
- OPPO ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ: OPPO ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ OnePlus ਵਿੱਚ $14 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Oppo ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਸਰ ਰੀਅਲਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ OnePlus ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਕੰਪਨੀ ਰੀਅਲਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Oppo ਅਤੇ OnePlus ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
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