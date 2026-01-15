ETV Bharat / technology

ਕੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ Nothing ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ? ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾਂ

Carl Pei ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮੇਮੋਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 1:42 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਾਲ 2026 ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੰਥਿਗ ਦੇ ਸੀਈਓ Carl Pei ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੇਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਥਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ?

ਏਆਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇ NAND ਅਤੇ DRAM ਮੇਮੋਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੇਫਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਮੋਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Carl Pei ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਮੋਰੀ ਮੋਡੀਊਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 20 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਮੋਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਰਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਸਤਾ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। Carl Pei ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣੇਗੀ।

ਨਥਿੰਗ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਥਿੰਗ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਰੇਂਜ ਮਾਡਲ ਲਈ UFS 3.1 ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, Nothing Phone 3a ਅਤੇ CMF Phone 2 Pro ਵਰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ UFS 2.2 ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸਮੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

Carl Pei ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਉਹ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਫੀਚਰਸ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਅਨੁਭਵ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਫੀਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਸਿਲੀਕਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

