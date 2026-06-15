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ਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ Nothing ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ? ਸੀਈਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੇ DRAM ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

SMARTPHONE PRICE HIKE 2026
SMARTPHONE PRICE HIKE 2026 (Nothing)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 1:00 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ Nothing ਦੇ ਸੀਈਓ Carl Pei ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ X 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ RAM ਯਾਨੀ DRAM ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ Samsung, SK Hynix ਅਤੇ Micron ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਈ-ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਮੈਮੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

AI ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ

Google, Amazon, Meta ਅਤੇ Microsoft ਵਰਗੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ 2026 ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 650 ਅਰਬ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 61 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 20 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 1,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਤੋਂ 120 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 9,600 ਤੋਂ 11,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। Carel ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Nothing Phone (4a) ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾ Nothing India ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਏਆਈ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਲਦ ਰੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਸੀ।"

ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹਲਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇੱਥੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੇਗਮੈਂਟ 15,000 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸੇਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। Samsung Galaxy M36 5G ਦੀ ਕੀਮਤ 17,499 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। OnePlus 15R 47,999 ਤੋਂ 50,499 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। Nothing Phone 3a Lite ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਲਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ Lava ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ SVP ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਸੇ 400 ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁੱਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਗਤ ਜਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। Carel Pei ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੇਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ DRAM ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 172 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ 100 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਹਨ। Nothing ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Optiemus ਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿਪ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।

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TAGGED:

SMARTPHONE PRICE HIKE 2026
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AI MEMORY CHIP CRISIS

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