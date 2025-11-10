ETV Bharat / technology

ਕੀ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰਸ? ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

IPHONE SATELLITE FEATURES INDIA
IPHONE SATELLITE FEATURES INDIA (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਸਓਐਸ, ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਡਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸਕੀ ਕਰੇਗਾ?ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
Satellite API for Apps ਐਪਲ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ API ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।
Offline Apple Maps Navigation ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
Photo Messaging via Satelliteਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
Natural Usage Satellite Connectਹੁਣ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
5G-Satellite Integration (ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ)5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਕਵਰੇਜ ਹੋਰ ਵਧੇ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 5G ਸਿਗਨਲ ਪਹਾੜਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਐਪਲ ਦਾ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਲੈਕ ਜ਼ੋਨਾਂ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਹੁਣ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ SOS ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਮਾਰਕ ਗੁਰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੀਚਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਫੀਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲਸਟਾਰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ

ਐਪਲ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਾਰਟਨਰ ਗਲੋਬਲਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਐਪਲ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

