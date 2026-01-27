ਕੀ 6/7 ਸੀਟਰ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਧ? NHAI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NHAI ਨੇ 6-7 ਸੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਵੈਧਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : January 27, 2026 at 4:29 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 6-7 ਸੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰਾਂ ਲਈ FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ 6-7 ਸੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ NHAI ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਨਾਨ-ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ FASTag ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਨ-ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਾਂ/ਜੀਪ/ਵੈਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਨਿਊਜ਼ ਫਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।-NHAI
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ FASTag ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ NHAI ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 200 ਕ੍ਰਾਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਯਾਤਰਾ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫਾਸਟੈਗ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-