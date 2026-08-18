ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ
ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : August 18, 2026 at 3:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 13.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਨਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, CosmoCube ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ?
ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ Cosmic Dark Age ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਟਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਰੇਡੀਓ ਸਿੰਗਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ 21-ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੰਗਨਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ FM ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਿੰਗਨਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰੀਖਣ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
CosmoCube ਚੰਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
CosmoCube ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਚਾਰੋ ਪਾਸੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਤਾਂ ਮਾਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੰਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਓ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਯੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, CosmoCube ਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ ਸਗਭਗ 1,000 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ Cosmic Dark Age ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਬਣਨ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਗਨਲ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?
CosmoCube ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਰਕ ਮੈਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਅਸਰ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗਲੈਕਸੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਲਈ 21 ਸੈਟੀਂਮੀਟਰ ਸਿੰਗਨਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਐਲੋਏ ਡੀ ਲੇਰਾ ਏਸੀਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦਖਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CosmoCube ਨੂੰ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਕਾਸਮਿਕ ਸਿੰਗਨਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਸਿੰਗਨਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਰੇਡੀਓ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਔਨਬੋਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਸਮਿਕ ਸਿੰਗਨਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਦੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗਣਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਵਿਲ ਗ੍ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ
ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ CosmoCube ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰੇਡੀਓ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ CosmoCube ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਛੋਟਾ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਝਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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