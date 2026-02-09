ETV Bharat / technology

ਕੀ ਹੁਣ ਚੰਦ 'ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਹਿਰ? ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।

CITY ON MARS BY 2050
CITY ON MARS BY 2050 (Getty Image)
Published : February 9, 2026 at 12:16 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ X ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਸਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੰਦ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?

ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਦ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਚੰਦ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਕੇਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਿਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲਾ ਚੰਦ 'ਤੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ।

ELON MUSK NEW PLAN
ELON MUSK
SPACEX
MOON CITY
CITY ON MARS BY 2050

