AI ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਾਊਂਡ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰਬਿਟਲ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : July 29, 2026 at 1:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਏਆਈ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ GPU, ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਮਿਤ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਠੰਢੇ ਵੈਕੂਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਮਿਤ ਰੇਡੀਏਟਿਵ ਕੂਲਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਬਿਟਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਥਿਊਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
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