ਆਖਿਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : May 11, 2026 at 12:20 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਿੱਪ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਧਾਤੂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਮ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਿਮ, ਨੈਨੋ ਸਿਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਨਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਿਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
