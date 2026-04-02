ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਤੋਂ 10,000mAh ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਬੈਂਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
Published : April 2, 2026 at 12:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਜਦੋ Motorola ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ DynaTAC 8000X ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 500-600mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। BGMI, Genshin Impact, GTA 5 ਅਤੇ COD Mobile ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ 120fps 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, 8K ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ 144Hz ਦਰ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ HDR ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 6,000mAh ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਵੋ ਦੇ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। Realme ਨੇ 10,001mAh ਬੈਟਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ (1970s-1990s)
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1973 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। Motorola ਦੇ DynaTAC 8000X ਫੋਨ ਵਿੱਚ Nickel-Cadmium ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, Cadmium ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਰਫ਼ 40-60 Wh/Kg ਸੀ।
1990s ਵਿੱਚ Nickel-Metal Hydride ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਹ Ni-Cd ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ 60-120 Wh/Kg ਸੀ। Motorola ਸਟਾਰਟੈਕ ਵਰਗੇ ਫਲਿੱਪ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ IBM Simon ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Ni-MH ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
1991 ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਰਿਚਾਰਜੇਬਲ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਈਨ ਬੈਟਰੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੈਮਕੋਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 1994-95 ਤੱਕ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। Li-ion ਦੀ ਐਨਰਜੀ 100-265 Wh/Kg ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸਾਈਕਲ 500-1000 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।
2007 ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ 1400mAh ਦੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਪਾਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀ ਸੀ। ਇਹ Li-ion ਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਲੀਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2010s ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Li-ion 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਸਦੀ ਐਨਰਜੀ 2015 ਤੱਕ 250 Wh/Kg ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। 2010s ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਈਰਲੈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਈ। ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ।
ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ?
ਸਾਲ 2023-2026 ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ 6000-7000 ਅਤੇ 10,000mAh ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। Xiaomi, Oppo, Vivo, iWoo, Realme, Motorola ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 5,291mAh ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ YoY ਵੱਧ ਕੇ 6,000mAh+ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। 6000+mAh ਫੋਨ ਗਲੋਬਲ ਸੇਲਾਂ ਦਾ 29 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲ-ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 4K ਅਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ 8K ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ, ਗੇਮਿੰਗ ਰਿੰਗ, ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਕੰਨੈਕਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8Gen ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਚਿਪਸੈੱਟ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫੀਚਰ ਕ੍ਰਿਪ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿੰਡ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੈਗਾ ਬੈਟਰੀਆਂ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੈਲੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਕਾਰਬਨ ਏਨੋਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਏਨੋਡ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰੱਥਾ 372 mAh/g ਸੀ। ਸਿਲੀਕਾਨ 4200 mAh/g ਆਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਨੈਨੋ-ਢਾਂਚਾ Si-C ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਥਿਕਨੈੱਸ ਵਧਾਏ 10-30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। Honor, Xiaomi, Oppo, Vivo ਨੇ 2023-25 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ Realme ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ 8.5mm ਥਿਕਨੈੱਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 10,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
