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Apple ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ iPhone Duo ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone Duo ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

APPLE FIRST FOLDABLE PHONE
APPLE FIRST FOLDABLE PHONE (APPLE)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2026 at 4:04 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ iPhone Duo ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। iPhone Duo ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 1.90 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,99,900 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,49,900 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਹੁਣ ਬੇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 95 ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਦ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1.90 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ GST ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਮਤ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1.99 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.09 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਗਣਿਤ

iPhone Duo ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਬਿਲਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 28 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ GST ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨੇਲ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 18 ਫੀਸਦੀ GST ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਕਸ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,98,557 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲਿਸਟਡ ਕੀਮਤ 80 ਤੋਂ 22 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਐਪਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ iPhone Duo ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ OLED ਪੈਨਲ, ਹਿੰਜ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ, ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਏ-ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਜ਼ਾਰ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ IMF ਦੇ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.35 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.35 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ iPhone Duo ਦੇ ਬੇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਲਈ ਕਦੇਂ ਵੀ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਐਪਲ ਦੇ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ EMI ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ-ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇਮੇਜ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਇਸ ਸਮੇਂ iPhone Duo ਦਾ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਯਾਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ GST ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਫੋਲਡੇਬਲ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ iPhone Duo ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੇਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

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