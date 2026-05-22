ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ? Nothing ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : May 22, 2026 at 9:42 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Nothing ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਿਸ ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਕੇ DRAM ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Google, Microsoft, Meta ਅਤੇ Amazon ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਸਤੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,927.60 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 9,631.86 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 11,558.24 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵਾਂਜੇਲਿਡਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਂਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿਪ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ?
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 38,527.46 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 19,263.73 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਮੋਰੀ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, LAVA ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ SVP ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈੱਡ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 50:50 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਟਰੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਚਿਪਸੈੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਓਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 5G ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਹਿਲਾ ਲਗਭਗ 14,447.80 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੀ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। Samsung, SK Hynix ਅਤੇ Micron ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਈ-ਬੈਂਡਬਿਡਥ ਮੈਮੋਰੀ ਚਿਪਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
Alphabet, Amazon, Meta ਅਤੇ Microsoft ਦੇ ਮਿਲਕੇ ਇਕੱਲੇ 2026 ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ 650 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਹ ਸੇਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੈ।
Samsung Galaxy M36 5G ਦੀ ਕੀਮਤ 17,499 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ OnePlus 15R ਦੀ ਕੀਮਤ 47,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50,499 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। Nothing Phone 3a Lite ਵੀ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਾਊਂਟਰਪੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ DRAM ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ 172 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2027 ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CMF ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਆਪਟੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੇਂਚਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
