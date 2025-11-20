ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ '123456' ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ
2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
Published : November 20, 2025 at 3:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਐਪ, ਹਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਧਾਰਨ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੈਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪਾਸਵਰਡ ਤੱਕ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਸਵਰਡ "123456" ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਪਨੀ ਨੋਰਡਪਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪਾਸਵਰਡ
- 123456
- ਐਡਮਿਨ
- 12345678
- 123456789
- 12345
2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਆਮ ਪਾਸਵਰਡ
- 123456
- ਪਾਸ@123
- ਐਡਮਿਨ
- 12345678
- 12345
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "Pass@123" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 200 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ
- ਪਾਸਵਰਡ
- ਏਬੀਸੀਡੀ@1234
- ਭਾਰਤ@123
- ਕੁਮਾਰ@123
- ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ@123
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਰਡਪਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
- ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ “123456” ਅਤੇ “12345” ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ@123 ਜਾਂ ਸੁਰੇਸ਼2025
- ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਮੀਮ-ਵਰਡ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਕੰਬੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਸਕੀਬੀਡੀ
- 420420
- 999999
ਕੀ ਲੋਕ ਪਾਸਵਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ?
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ਸਨ।
- ਪੀ@ਐਸਐਸਡਬਲਯੂ0ਆਰਡੀ
- ਐਡਮਿਨ@123
- ਏਬੀਸੀਡੀ@1234
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?
- ਪਾਸਵਰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਅੱਖਰ ਲੰਮਾ ਰੱਖੋ।
- ਅੱਖਰ + ਨੰਬਰ + ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ
- ਇੱਕੋ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੋ।
- ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ।
- ਮਲਟੀ-ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (MFA) ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ
- ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆਦਿ।
