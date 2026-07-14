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Amazon-Flipkart ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਸਤੇ? ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

Techarc ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੀ।

TECHARC SMARTPHONE PRICING STUDY
TECHARC SMARTPHONE PRICING STUDY (OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 3:56 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ Techarc ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸੇਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਸੇਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?

Techarc ਨੇ 10 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ 50 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹਾਈ-ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੇਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ। ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 68 ਫੀਸਦੀ ਮਾਡਲ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਔਸਤ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫੀਸਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਤੇ ਹੋਏ।

ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਔਸਤ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਔਸਤ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਵੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਨਿਕਲੀ।

ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲੀ ਸੀ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 35 ਆਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 54 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਸਤੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ।

Techarc ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਓਨਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਰਿਟੇਲ ਦੀ। ਗਲੋਬਲ ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਟ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਸੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤ ਵਧੀ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ।

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