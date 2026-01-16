ਆਖਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ISS ਮਿਸ਼ਨ? ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ

ਆਖਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ISS ਮਿਸ਼ਨ? ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ
ਮੈਡਿਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ISS ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।
Published : January 16, 2026 at 9:55 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਕ੍ਰੂ-11 ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਨਾਸਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ੇਨਾ ਕਾਰਡਮੈਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਫਿੰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕਿਮੀਆ ਯੂਈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਓਲੇਗ ਪਲੈਟੋਨੋਵ ਨੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਡ੍ਰੈਗਨ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਤੱਟ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 3:41 ਵਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪਲੈਸ਼ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਬ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਸੂਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ,"SpaceX ਅਤੇ NASA ਵੱਲੋ ਕ੍ਰੂ-11 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।" ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਪੇਸਵਾਕ ਹੋਇਆ ਰੱਦ
ਨਾਸਾ ਨੇ ਮੇਡੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜੇਰੇਡ ਇਸਹਾਕਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪੇਸਵਾਕ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨਾ ਕਾਰਡਮੈਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਫਿੰਕੇ ਨੂੰ ISS ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕ ਫਿੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।
ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਡਰੋਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਮ ਤਰੁੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੌਲਫਿਨ ਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੈਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕ੍ਰੂ-11 ਨੇ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 165 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ। ਇਹ ਕਾਰਡਮੈਨ ਅਤੇ ਪਲੈਟੋਨੋਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਯੂਈ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਫਿੰਕੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਸਾ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰੂ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
