GTA 6 ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ 13 ਸਾਲ? ਜਾਣੋ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ...
GTA 6 ਗੇਮ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 15, 2026 at 7:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: GTA 6 ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਪਨ ਵਰਲਡ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ 'Rockstar Games' ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਲਿਆ।
ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਯਾਨੀ GTA 5 ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ GTA 6 ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ GTA ਗੇਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੇਮ ਯਾਨੀ GTA 7 ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੇ ਗੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ GTA 6 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਨੇ Miami ਅਤੇ Florida ਦੇ ਕਈ ਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟਕਲੱਬ, ਬੀਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੇਮ ਦਾ ਲੁੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਨੀਮੇਟ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਲੱਗਣ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਜਟ
8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2018 ਵਿੱਚ Red Dead Redemption 2 ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 2442 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 12 ਆਫਿਸਾਂ ਵਿੱਚ 4711 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਗੇਮ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੀ।
Phil Hooker ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੰਜਣ, ਟੂਲ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਗੇਮ ਜਲਦੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। Aaron Garbut ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਟੈਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੌਕਸਟਾਰ ਨੇ GTA 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇਮ GTA 7 ਦੇ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ Red Dead ਅਤੇ GTA ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ Max Payne 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਰੀਮੇਕ Remedy Entertainment ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦਾ ਕੋਡਨੇਮ Project Americas ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ Miami ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਨੌਰਥ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੋਪ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ Miami ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ Vice City ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ।
GTA 6 ਦੇ ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?
- ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ Red Dead Redemption 2 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ GTA 6 ਦਾ ਕੰਮ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ।
- 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ GTA 6 ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
- 2019 ਤੱਕ Jason ਅਤੇ Lucia ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਈਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
- ਰੌਕਸਟਾਰ ਗੇਮਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
- 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੇਮ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ।
- ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗੇਮ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੇਮ PS5 ਅਤੇ Xbos Series S/X 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ GTA 6 ਦਾ PC ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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