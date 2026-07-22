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ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? OpenAI ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ

ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

CYBER ATTACK ON HUGGING FACE
CYBER ATTACK ON HUGGING FACE (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 22, 2026 at 12:55 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸਾਈਬਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਏਆਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਏਆਈ VS ਏਆਈ ਸਾਈਬਰਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਡਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ GPT-5.6 Sol ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟਜਿਮ ਨਾਮਕ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਕਲੇਮੈਂਟ ਡੇਲਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਆਈ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਆਟੋਨੋਮਸ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਪਨਏਆਈ ਅਤੇ ਹੱਗਿੰਗ ਫੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੀਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨੋਮਸ ਏਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਓਪਨਏਆਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਓਪਨਏਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।-ਡੀਲੌਂਜ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਆਈ ਸਾਈਬਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਵੀ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।-ਓਪਨਏਆਈ

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