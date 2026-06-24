ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ? ਜੋ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ CEO ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ

ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ? ਜੋ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ CEO ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਜਾਣੋ
ਵਟਸਐਪ ਦੇ CEO ਵਿਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
Published : June 24, 2026 at 4:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ CRED ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਲ ਕੈਥਕਾਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ CRED ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਨਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ CRED ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਟਾ ਦੇ CEO ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ CRED ਵਿੱਚ 8.55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਨਾਲ CRED ਦੇ CEO ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।
ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਨਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ, ਜਿਸਨੇ CRED ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਕਸ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ CRED ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ CRED ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਥੁਨ ਸੰਪਤ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ 1979 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਫ੍ਰੀਚਾਰਜ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ 'ਸਨੈਪਡੀਲ' ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਇਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ CRED ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ CRED ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ CRED ਦੇ ਹੁਣ 1.7 ਕਰੋੜ ਮਾਸਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ CRED ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਕੁਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਲਨਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਬੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2004 ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2009 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਸਨੈਪਡੀਲ' ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ।
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