ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਰ ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ IMS 2025 ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ।
Published : November 7, 2025 at 12:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਆਪਣੇ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (ਪੀਐਸਐਲਵੀ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੋਅ 2025" ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਬੀਆਈਈਸੀ) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਸਰੋ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਤੋਂ 85% ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PSLV ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ HAL ਅਤੇ L&T ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ PSLV ਵਿਕਾਸ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।-ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ
ਲਗਭਗ 450 ਉਦਯੋਗ ਇਸਰੋ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 56 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 10-12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।"
ਇਸਰੋ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 7 ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ "G1 ਮਿਸ਼ਨ" ਹੈ। ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ,"ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਗਨਯਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਗਨਯਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ 'ਜੀ1 ਮਿਸ਼ਨ' ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।-ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ
ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਲਾਂਚ ਟੈਸਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਗਨਯਾਨ ਲਾਂਚ ਇੱਕ ਅੱਧ-ਹਿਊਮਨਾਈਡ ਰੋਬੋਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਯੋਮ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਉਡਾਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
