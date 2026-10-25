Oppo Pad Mini ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੱਕਰ? ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਸ਼ਨ

Oppo Pad Mini ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੱਕਰ? ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਸ਼ਨ
Oppo Pad Mini ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਐਪਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 1:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Oppo ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Oppo Pad Mini ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 94,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ।
Oppo Pad Mini ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈਵੇਂਡਰ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ Oppo ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Mini Sized, Big ideas. Your new canvas for big ideas is here! Pre-Order now: https://t.co/hoHUZ5Y3Y6 #OPPOPadMini #CreateinOneFlow #OPPOFindX10Series #TrueToTheMoment https://t.co/IIiHCBiw2E— OPPO India (@OPPOIndia) October 22, 2026
Oppo Pad Mini ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Oppo Pad Mini ਵਿੱਚ 8.8 ਇੰਚ ਦੀ 2.5K ਮੈਟ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਜੇਨ 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਰੀਅਰ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 67ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
Oppo Pad Mini ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੱਕਰ?
Apple iPad Air: ਇਹ Oppo Pad Mini ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11 ਇੰਚ ਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਰੇਟਿਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ M4 ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸਦੇ 128GB ਵਾਲੇ Wi-Fi ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 89,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Apple iPad Air ਦੇ ਫੀਚਰਸ: ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 11 ਇੰਚ ਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਰੇਟਿਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Apple M4 ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 8GB ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Apple Pencil ਅਤੇ Magic Keyboard ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Samsung Galaxy Tab S10+: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ Dynamic AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਅਕੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ S Pen ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ DeX ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ 12GB ਰੈਮ ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ Wi-Fi ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 85,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Introducing the new iPad Air, powered by M4! With incredible performance, AI capabilities, and game-changing iPadOS 26 features, it’s even easier to be productive and creative no matter where you are, at a great value! https://t.co/zCtIefwtR3— Greg Joswiak (@gregjoz) March 2, 2026
Samsung Galaxy Tab S10+ ਦੇ ਫੀਚਰਸ: ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 12.4 ਇੰਚ ਦੀ Dynamic AMOLED 2x ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 9300+ ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10,090 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
Apple iPad mini: Apple iPad mini ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ A17 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 69,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ Wi-Fi ਵੈਰੀਐਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 99,900 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ Wi-Fi+Cellular ਵੈਰੀਐਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
Apple iPad mini ਦੇ ਫੀਚਰਸ: ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 8.3 ਇੰਚ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡ ਰੇਟਿਨਾ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ A17 Pro ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Apple Pencil Pro ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਪਸ਼ਨ
OnePlus Pad 4: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ OnePlus Pad 4 ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 13.2 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ 13,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਤ 62,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 67,999 ਰੁਪਏ ਹੈ।
Lenovo Yoga Tab Plus: ਇਸ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ 16GB ਰੈਮ+512GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ 65,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12.7 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ 3K Resolution ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 ਜੇਨ 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 10,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਸਪੀਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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