ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਵਟਸਐਪ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ?

ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 9:57 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਟਸਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ 5.0 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਡਰਾਇਡ 6.0 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੀ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਾਇਡ 5.0 ਅਤੇ 5.1 ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਕਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਭਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਲਰਟ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੈਕਅੱਪ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਸਾਊਥ-ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6.0 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਂਜਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ iOS ਵਰਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਈਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। iOS 15.1 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ iPadOS 15.1 ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

