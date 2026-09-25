Xiaomi 18 Pro ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ OnePlus 16 ਤੱਕ, ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਸੀਰੀਜ਼ ਚਿਪ
ਕੁਅਲਕਾਮ ਦਾ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਸੀਰੀਜ਼ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : September 25, 2026 at 12:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੁਆਲਕਾਮ ਨੇ Snapdragon Summit 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚਿਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ 2nm ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ CPU ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ, GPU ਵਿੱਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ NPU ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਚਿਪ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋ ਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਿਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ Xiaomi, Vivo, iQoo, OnePlus, HONOR, Motorola, RedMagic ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Two platforms. One bold vision for the future of mobile.— Snapdragon (@Snapdragon) September 22, 2026
Unveiled at #SnapdragonSummit, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 and Snapdragon 8 Elite Gen 6 are powered by the world's first mobile CPU to reach 5GHz, built for the age of agentic AI. pic.twitter.com/XvAv1mm5mb
Xiaomi, OnePlus ਅਤੇ iQOO ਦੇ ਫੋਨ
Xiaomi ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਿਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ Xiaomi 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Xiaomi 18 Pro ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਹੈ, ਜੋ Snapdragon 8 Elite Gen 6 ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ Xiaomi 18 Pro Max ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Xiaomi ਤੋਂ ਬਾਅਦ OnePlus 16 ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ Wind Chaser Gaming Kernel ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇਟਿਵ 185FPS ਫੁੱਲ ਫ੍ਰੇਮ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ OnePlus ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇਗੀ। iQoo 16 ਅਤੇ iQoo Pad Ultra ਵੀ ਇਸੇ Extreme ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ।
Revealing our most advanced smartphone yet at #SnapdragonSummit, motorola signature 27. Here’s what to look forward to:— motorola (@Moto) September 22, 2026
- Our best camera system yet.
- The only smartphone in the market to feature audio by Bang & Olufsen.
- Unprecedented speeds with @Snapdragon 8 Elite Extreme… pic.twitter.com/hGuz5Z9mmd
Adam Zeng, Senior Vice President of Xiaomi Corporation and President of the International Business Department, is here to introduce Xiaomi 18 Pro Series, the world’s first smartphone series powered by @Snapdragon Dual 8 Elites!— Xiaomi (@Xiaomi) September 23, 2026
Watch the full speech here! 👀 pic.twitter.com/c916yBAQ6z
Vivo, Redmagic, Honor ਅਤੇ Motorola
Vivo ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo X 500 Ultra ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। RedMagic 12 Pro+ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Honor Magic9 Pro Max ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Motorola ਨੇ ਵੀ Motorola Signature 27 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
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