ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Published : June 3, 2026 at 12:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। Motorola Edge 70 Pro+ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Xiaomi 17T, Lava Blaze N2 5G, iQoo Z11 5G, Redmi Turbo 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Oppo Reno 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਸਪਲੇ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
LAVA Blaze N2 5G: ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.75 ਇੰਚ ਦੀ HD+90Hz ਡਿਸਪਲੇ, Unisoc ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 5000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 13MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। LAVA Blaze N2 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Motorola Edge 70 Pro+: Motorola Edge 70 Pro+ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 5,200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
Xiaomi 17T: Xiaomi 17T ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 8500 Ultra ਚਿਪਸੈੱਟ, 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 67ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Performance that's built to lead.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 27, 2026
The #Xiaomi17T is powered by the MediaTek Dimensity 8500 Ultra, delivering performance that’s #FarBetter than anything you've experienced.
India launch 4th June, 2026.
Know More: https://t.co/dgyb6SiGqF pic.twitter.com/BcTsFqH8vf
Redmi Turbo 5 ਅਤੇ Redmi 17 5G: Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 8500 ਅਲਟ੍ਰਾ, 7060mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, 100ਵਾਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ OIS ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 33,999 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Redmi 17 5G ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 4-ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, 7,000mAh+ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
iQOO Z11 5G: iQOO Z11 5G ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 165Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s ਜੇਨ 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 8GB+256GB ਸਟੋਰੇਜ, 9020mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 90 ਵਾਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ OIS ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 32MP ਦਾ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Xiaomi 17T Pro arrives in three all-new signature colors. Deep Blue, Deep Violet, and Black.— Xiaomi (@Xiaomi) May 29, 2026
Deep Blue and Deep Violet combine radiant metal luster with the depth of glass, while Black delivers a sleek, pure finish.
Every color, a statement. pic.twitter.com/TLwsu9RiUW
Oppo Reno 16 ਸੀਰੀਜ਼: Oppo Reno 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, Dimensity 8550/9500s, 6700 ਤੋਂ 7000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 80ਵਾਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Tecno Pova 8: Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ, Dimensity 7100/8300, 144Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Vivo T5 Lite: Vivo T5 Lite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Dimensity 6300 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ 5,600mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP65 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Samsung Galaxy M47 ਅਤੇ A27: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
Realme P4R: ਇਹ ਫੋਨ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Dimensity 7400+AI ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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