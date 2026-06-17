Redmi Turbo 5 vs POCO X8 Pro: 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਾਣੋ

Redmi Turbo 5 vs POCO X8 Pro: 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਾਣੋ
Redmi Turbo 5 ਅਤੇ POCO X8 Pro ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਧੀਆਂ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : June 17, 2026 at 5:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ 35,000 ਤੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ Redmi Turbo 5 ਅਤੇ POCO X8 Pro ਹੈ। Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ Redmi Turbo ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Poco X8 Pro ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ Value For Money ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਫੋਨ Xiaomi ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚਿਪਸੈੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੇਮਰਸ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Redmi Turbo 5 ਦੀ ਕੀਮਤ
Redmi Turbo 5 ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ Xiaomi ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
POCO X8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
POCO X8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 32,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 35,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ Iron Man Edition ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 1268x2756 Pixel Resolution ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 8.2mm ਅਤੇ ਭਾਰ 204 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Asphalt Black, Nitro Blue ਅਤੇ Turbo White ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 8500 Ultra ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Redmi Turbo 5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,560mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 27ਵਾਟ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 20MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
POCO X8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
POCO X8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਟਾਈ 8.4 mm ਅਤੇ ਭਾਰ 201 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। POCO X8 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ, ਵਾਈਟ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ Iron Man Edition ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP66, IP68, IP69 ਅਤੇ IP69K ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ MediaTek Dimensity 8500 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 100ਵਾਟ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ 27ਵਾਟ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 20MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Redmi Turbo 5 ਅਤੇ POCO X8 Pro ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ Redmi Turbo 5 ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ POCO X8 Pro ਵਧੀਆਂ ਹੈ।
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