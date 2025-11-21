ETV Bharat / technology

Lava Agni 4, Infinix GT 30 Pro ਅਤੇ OnePlus Nord CE 5 ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਿਹਤਰ? ਜਾਣੋ

Agni 4 ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ Nord CE 5 ਅਤੇ Infinix GT 30 Pro ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

LAVA AGNI 4 VS INFINIX GT 30 PRO
LAVA AGNI 4 VS INFINIX GT 30 PRO (X)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ LAVA ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ Lava Agni 4 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ MediaTek Dimensity 8350 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ 25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। OnePlus Nord CE 5 ਅਤੇ Infinix GT 30 Pro ਵਰਗੇ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੀਮਤ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ OnePlus Nord CE 5 ਅਤੇ Infinix GT 30 Pro ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Lava Agni 4 ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

LAVA Agni 4, OnePlus Nord CE 5 ਅਤੇ Infinix GT 30 Pro ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

LAVA Agni 4 ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਰੀਜੱਟਲ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬੈਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਵਾਈਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Infinix GT 30 Pro ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਿਲਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ RGB ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਲਰਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ GT ਸ਼ੋਲਡਰ ਟਰਿਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੇਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬਟਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

OnePlus Nord CE 5 ਦੂਜੇ ਦੋਨੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Nord CE 5 ਦੀ IP65 ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰੇਟਿੰਗ ਦੂਜੇ ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਦੀ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

LAVA Agni 4, OnePlus Nord CE 5 ਅਤੇ Infinix GT 30 Pro ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ

ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਫੋਨ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ Infinix GT 30 Pro ਅਤੇ Lava Agni 4 ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ 1.5K ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Infinix GT 30 Pro 144Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੇਮਰਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

LAVA Agni 4, OnePlus Nord CE 5 ਅਤੇ Infinix GT 30 Pro ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ

ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ OEM ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ MediaTek Dimensity 8350 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਨ LPDDR5X RAM ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ Nord CE 5 ਹੌਲੀ UFS 3.1 ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

LAVA Agni 4, OnePlus Nord CE 5 ਅਤੇ Infinix GT 30 Pro ਦੀ ਬੈਟਰੀ

ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ LAVA Agni 4 ਅਤੇ Infinix GT 30 Pro OnePlus Nord CE 5 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। Nord CE 5 ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7,100mAh ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 80W ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ OnePlus ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ OxygenOS UI ਨਾਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ Nord CE 5 ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ Android 16-ਅਧਾਰਿਤ OxygenOS 16 ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Infinix GT 30 Pro ਆਪਣੇ XOS 15 UI ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Infinix ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Lava Agni 4 ਐਂਡਰਾਇਡ 15-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਕ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। Infinix ਵਾਂਗ LAVA ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

LAVA Agni 4, OnePlus Nord CE 5 ਅਤੇ Infinix GT 30 Pro ਦਾ ਕੈਮਰਾ

ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ Infinix ਕੈਮਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ Nord CE 5 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ OnePlus ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਇਸ ਕੀਮਤ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, LAVA Agni 4 ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

