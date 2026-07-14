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iOS 27 ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਲਾਂਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ iPhones ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ

ਐਪਲ ਨੇ iOS 27 ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਿਰੀ, Liquid Glass ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

IOS 27 BETA FEATURES
IOS 27 BETA FEATURES (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 5:12 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਐਪਲ ਨੇ iOS 27 ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬੀਟਾ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ WWDC ਇਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਪਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪਲ ਦੇ iPadOS 27, watchOS 27 ਅਤੇ macOS Golden Gate ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਆਈਫੋਨ 11 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ OTA ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਬੀਟਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਫੀਚਰਸ ਸਿਰਫ਼ iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼, Iphone Air, iPhone 16 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ iPhone 15 Pro ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ?

  1. iOS 27 ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਆਈਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਆਈਫੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Apple Beta Software Program ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  3. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ beta.apple.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  4. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  5. ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।
  6. ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।
  7. ਹੁਣ ਬੀਟਾ ਅਪਡੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ iOS 27 ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਚੁਣੋ।
  8. ਫਿਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  9. ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਗ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

iOS 27 ਪਬਲਿਕ ਬੀਟਾ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ Dynamic Island ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਟੇਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਏਆਈ ਚੈਟਬਾਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਵਰਲਡ ਗਿਆਨ, ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੁਹਰਾਏ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟੈਪ ਟਾਸਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Liquid ਗਲਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਸੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਲਾਈਡਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੋਟੋਜ਼ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਗ੍ਰਾਊਡ ਕਲੀਨਅੱਪ, ਆਬਜੈਕਟ ਰਿਮੂਵ, ਰੀਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਟੂਲ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਪਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੁਣ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਈਅਰਡ੍ਰੋਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋਜ਼ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਲੋਡ ਹੋਵੇਗੀ।

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IOS 27 BETA FEATURES

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