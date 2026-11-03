ਇਸ ਮਹੀਨੇ PS5 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ? GTA 6 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ PS5 ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 3:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੰਬਰ 2026 ਦਾ ਮਹੀਨਾ PS5 ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੇਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ GTA 6 ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸਿਕ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੇਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ?
This month on PlayStation 🦖 November 3 - Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered 🤖 November 4 - Void/Breaker 🌱 November 5 - Where The Seeds Fall 🧌 November 10 - Warhammer Survivors 🦔 November 12 - Sonic Pico Park 🐎 November 12 - Barbie Rewind 🌆 November 19 - Grand Theft Auto VI— PlayStation (@PlayStation) November 2, 2026
Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered: ਇਹ ਗੇਮ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਈਜੂ ਫਾਈਟਰ ਗੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਖਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਮੇਤ ਔਨਲਾਈਨ ਮਲਟੀਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹਨ।
Zero Parades: Director’s Cut: ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ZA/UM ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਡਾਈਲੌਗ-ਅਧਾਰਿਤ RPG ਹੈ।
Void/Breaker ਅਤੇ CRYMELIGHT: ਇਹ ਗੇਮ 4 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। CRYMELIGHT ਇੱਕ ਰੋਗ-ਲਾਈਕ ਡੈੱਕ-ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਜੋ Wonderland ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
Where The Seeds Fall, K-Pop Rising: Dream to Shine ਅਤੇ Escape Academy 2: Back 2 School: ਇਹ ਗੇਮਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। K-Pop Rising ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ K-Pop ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ Escape Academy 2 ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ 'ਤੇ Escape ਰੂਮ ਸਟਾਈਲ ਪਜ਼ਲਸ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਿੱਚ?
- 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੇਮ GTA 6 ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੇਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ PS5 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਂਚ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ Gothic 3 Classic ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 'ਤੇ ਡੇਬਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ RPG ਕਲਾਸਿਕ ਹੁਣ ਕੰਸੋਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਪੈਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। Myrtana ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਓਰਿਕਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
- 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ Warhammer Survivors ਗੇਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
- 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ Sonic Pico Park ਅਤੇ Barbie Rewind ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੇਮਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੇਮ GTA 6 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਗੇਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਫਾਈਟ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ Godzilla ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ RPG ਚਾਹੇ, ਤਾਂ Zero Parades ਜਾਂ Gothic 3 Classic ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਲੈਕਸ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ K-Pop Rising ਅਤੇ Escape Academy 2 ਚੰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2026 PS5 ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੇਮਰ GTA 6 ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
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