ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
DGCA ਨੇ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
Published : January 11, 2026 at 9:53 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੀਟ ਪਾਵਰ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬੈੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਚਾਰਜਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਕਿੰਗ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਰ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਯਾਤਰਾ, ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ।
ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ USB ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼-ਚਾਰਜਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਲਈ ਸਲਾਹ
|ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ
|ਲੋੜਾਂ
|ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
|ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ
|ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ
|ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉੱਪਰਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
|ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਊਟਲੈੱਟ
|ਜਹਾਜ਼ ਦੀ USB/ਸੀਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
|ਯਾਤਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
|ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਲਾਨ
|ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
|ਅੱਗ/ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ?
ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਚਾਰਜਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਯੰਤਰ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗ ਅਕਸਰ ਥਰਮਲ ਰਨਅਵੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੋ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ C ਕਾਰਗੋ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈਲੋਨ 1301 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਉਡਾਣ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲੋਨ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਆਮ ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਟਰੀ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ?
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਟ, ਥਾਈ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਈਵੀਏ ਏਅਰ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ?
|ਤਾਰੀਖ਼/ਸਥਾਨ
|ਘਟਨਾਵਾਂ
|ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼
|ਬੁਸਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (28 ਜਨਵਰੀ, 2025)
|ਏਅਰ ਬੁਸਾਨ ਫਲਾਈਟ 391 ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ
|ਏਅਰਬੱਸ ਏ321
|ਸਿਡਨੀ/ਹੋਬਾਰਟ ਰੂਟ (ਜੁਲਾਈ 2025)
|ਵਰਜਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਬਿਨ ਲਾਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ
|ਬੋਇੰਗ 737 800
|ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੀਮਾਪੁਰ (ਅਕਤੂਬਰ 2025)
|ਇੰਡੀਗੋ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਘਟਨਾ
|ਏਅਰਬੱਸ ਏ320 ਫੈਮਿਲੀ
|ਮੈਲਬੌਰਨ (2025)
|ਕਾਂਟਾਸ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ
|ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਬੁਸਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। FAA ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 89 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 47 ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ?
- ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ SAR
- ਤਾਈਵਾਨ
- ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ
- ਸਿੰਗਾਪੁਰ
- ਥਾਈਲੈਂਡ
- ਮਲੇਸ਼ੀਆ
- ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-