ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

YEAR ENDER 2025
YEAR ENDER 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 1:06 PM IST

3 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਅਤੇ SUV ਵਰਗੀਆਂ EV ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੈਕਟ ਸਿਟੀ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਤੱਕ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲਣ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਪ-5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ

Hyundai Creta Electric: Hyundai Creta ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ SUV ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਹੀ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ SUV ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 42 KWh ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 51.4 KWh ਪੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 133 bhp ਤੋਂ 169 bhp ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 255 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ARAI ਰੇਂਜ 420 km ਤੋਂ 510 km ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ DC ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

Tata Harrier EV: ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਾਮ Tata Harrier EV ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਨੂੰ ਨਵੇਂ acti.ev Plus EV ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 KWh ਅਤੇ 75KWh ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ 627 km ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਰ-ਵ੍ਹੀਲ-ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਆਲ-ਵ੍ਹੀਲ-ਡਰਾਈਵ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਵਲ-2 ADAS, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ-ਜ਼ੋਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Mahindra XEV 9S: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Mahindra XEV 9S ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸੀਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ-ਵਿਹਾਰਕਤਾ-ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 59 KWh, 70 KWh ਅਤੇ 79 KWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ARAI ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਂਜ ਪੈਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਲਗਭਗ 521 Km ਤੋਂ 679 km ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ 282 bhp ਪਾਵਰ ਅਤੇ 380 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ XEV 9S ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਲੈਵਲ-2 ADAS ਵੀ ਹਨ।

Kia Carens Clavis EV: ਭਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ MPV ਹੈ, Kia Carens Clavis EV ਵਿੱਚ SUV ਵਰਗਾ ਦਿੱਖ ਅਤੇ 7-ਸੀਟਰ ਲੇਆਉਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 42 kWh ਅਤੇ 51.4 kWh ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰ ਲਗਭਗ 404 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 490 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ARAI-ਅਨੁਕੂਲ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਲਗਭਗ 167 bhp ਅਤੇ 255 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-2 ADAS, ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

VinFast VF7: ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ EV ਕੰਪਨੀ VinFast ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ VF7 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ-ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡੁਅਲ-ਮੋਟਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 70.8–75.3 kWh ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਰਨ ਫਾਸਫੇਟ (LFP) ਬੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ WLTP ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 438 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਗਭਗ 201 PS ਤੋਂ 354 PS ਤੱਕ ਹੈ। VinFast VF7 ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-2 ADAS ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਹੈ।

5 ELECTRIC CARS IN 2025
ELECTRIC SUVS
TOP ELECTRIC CAR LAUNCHES 2025
YEAR ENDER 2025

