Bharat Mobility Expo ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ

Bharat Mobility Expo ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
Bharat Mobility Expo ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 15, 2026 at 5:53 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Bharat Mobility Expo ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ 1,750 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ 11 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2027 ਲਈ Bharat Mobility Global Expo ਦੀ ਥੀਮ 'ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਿਲਿਟੀ' ਹੈ।
2027 Bharat Mobility Global Expo ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
Bharat Mobility Global Expo 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
2027 Bharat Mobility Global Expo ਲਈ ਸਥਾਨ
2027 ਵਿੱਚ Bharat Mobility Global Expo ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ Auto Expo Motor Show 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਵਾਰਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2027 Bharat Mobility Global Expo ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Bharat Mobility Global Expo ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ 6-7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 8-9 ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਅਤੇ ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ 11 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ: Auto Expo Motor Show, ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਰ ਸ਼ੋਅ, ਭਾਰਤ ਬੈਟਰੀ ਸ਼ੋਅ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਅ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਟੈਕ ਪਵੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਯਸ਼ੋਭੂਮੀ: ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ੋਅ, ਭਾਰਤ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋ, ਏਅਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਪੋ, ਐਗਰੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਸਪੋ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰੋ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਮਾਸ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਐਕਸਪੋ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2027 Bharat Mobility Global Expo ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ
2027 Bharat Mobility Global Expo ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai ਅਤੇ Mahindra ਵਰਗੇ ਮਾਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BMW ਅਤੇ Mercedes-Benz ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2026 ਵਿੱਚ Bharat Mobility Global Expo ਕਿਉਂ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ Bharat Mobility Global Expo ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
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