ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ AI? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ-ਸੈਂਟਰਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : April 19, 2026 at 10:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ-ਸੈਂਟਰਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਏਆਈ ਇੰਡੈਕਸ 2026 ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਏਆਈ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50,460 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ 2,20,520 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48,500 ਏਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 3.0 ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੁੰਨਰ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 2.0 ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ 1.8 ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੁੰਨਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ LinkedIn ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੁੰਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸੀ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਰਿਸਰਚ ਟੈਲੇਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈੱਟ ਆਊਟਫਲੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ 2020 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫਲੋ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ -7.1 ਅੰਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ -2.4 ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈੱਟ ਫਲੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪੇਟੇਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,866 ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1,31,121 ਹੋ ਗਈ। 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚਕਾਰ ਪੇਟੇਂਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੇਟੇਂਟ ਦਾ 74.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲਟੀ: ਮੋਬਾਈਲਟੀ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਫਲੋ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੋ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 2025 ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ OpenAI, SoftBank, Oracle ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 100-500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ Stargte Project ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੂਗਲ ਦੀ Texas ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ Microsoft ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 17.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ
2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਯੂਕੇ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 108 ਨਵੀਂ ਫੰਡੇਡ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਯੂਐਸ 1,953 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15.39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਡਲ ਹੁਣ PhD- ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸਵਾਲਾਂ, ਮਲਟੀ ਮਾਡਲ ਰੀਜਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਟਿਸ਼ਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਡਿੰਗ ਬੈਂਚਮਾਰਕ SWE-bench Verified 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਗੰਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰ 88 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
