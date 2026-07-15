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ਆਖਿਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋ ਆਈ ਖੰਡ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਸਭ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ!

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ erythrulose ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

SUGAR FOUND IN SPACE
SUGAR FOUND IN SPACE (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 9:54 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਬੇਰੀ ਫਲੋ ਅਤੇ ਟੈਨਿੰਗ ਲੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਾਮ erythrulose ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ੍ਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਖੋਜ?

ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ Nature Astronony ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ Centre For Astrobiology ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. Izaskun Jiménez-Serra ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਦੋ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ G+0.693-0.027 ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਧੂੜ ਭਰੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ erythrulose ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਿੰਗਨਲ ਮਿਲ ਗਏ।

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ 250 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਠੰਢੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ glycolaldehyde ਅਤੇ ethylene glycol ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪਿਕ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ?

ਇਹ ਖੋਜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਖਿਰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ?

ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ੱਕਰਾਂ ਵਰਗੇ erythrulose ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ribonucleotides ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ RNA ਦੀ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ Late Heavy Bombardment ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਸਟੇਰੋਇਡ ਅਤੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ erythrulose ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਲਕਾਪਿੰਡ ਅਤੇ Bennu ਐਸਟਰਾਇਡ 'ਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਟਰਸਟੇਲਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਦੀ Tohoku ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ Yoshihiro Furukawa ਨੇ ਪਹਿਲੇ Bennu ਐਸਟਰਾਇਡ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਲਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਧੂਮਕੇਤੂ ਦੀ ਧੂੜ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਟੇਰੀਅਲ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

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ASTRONOMERS DETECT SUGAR IN SPACE
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