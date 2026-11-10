Xiaomi ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ?
Xiaomi 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 2:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ Xiaomi 18 Pro ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Xiaomi 18 Pro ਅਤੇ Xiaomi 18 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Xiaomi 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ
ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Xiaomi ਨੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਗਲੋਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Xiaomi ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਮਾਡਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਸ ਜਾਂ ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Xiaomi Watch S5 41mm ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Xiaomi ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਕਈ ਕਲਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ Velvet Red, Cosmic Blue, Black ਅਤੇ White ਕਲਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Velvet Red ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Cosmic Blue ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਆਰਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕਵਾਡ-ਰੈਪ ਮਿਡਫ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0.99 mm ਦੇ ਪਤਲੇ Symmetrical bezels ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਹੈ।
You can never have too many screens. More surprises at Xiaomi Launch in Paris on November 17th at 14:00 (GMT+1). https://t.co/MAaxpI8Jmo— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਬੈਕ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, LEICA ਦੋਹਰਾ 200MP ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Xiaomi ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਈਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੋਨ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਗੇ।
Xiaomi ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ Xiaomi 18 Pro ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Introducing the unique Cosmic Blue of Xiaomi 18 Pro Series. With the Golden Arc design and a quad-wrap midframe, it feels as good as it looks. And ultra-thin 0.99mm symmetrical bezels give you more screen, less frame. Elegant, down to the last detail. https://t.co/IAzdNkBcXr— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
Xiaomi 18 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਲੀਕ ਫੀਚਰਸ
Xiaomi 18 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.4 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K ਫਲੈਟ LTPO OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ+50MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ+200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Meet our exclusive Velvet Red design of Xiaomi 18 Pro Series, seamlessly blending distinctive aesthetics with cutting-edge technology. Striking in red, born to impress. Coming November 17th! https://t.co/BSYoasATQ7— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
A new form of tech and imaging flagship is coming! Xiaomi 18 Pro Series is arriving with the innovative Back Display and Leica Dual-200MP Camera System. Personalization and imaging, pushed to the next level. Two sizes. One refined flagship experience. More surprises at Xiaomi Launch in Paris on November 17th at 14:00 (GMT+1).— Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026
Xiaomi 18 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਲੀਕ ਫੀਚਰਸ
ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਤ 6.9 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K LTPO OLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Extreme Gen 6 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 200MP ਦਾ ਮੇਨ+50MP ਜਾ ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਾਈਡ+200MP ਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,050mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 100ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਈਰਡ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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