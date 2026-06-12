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Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ? 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

TECNO POVA 8 SMARTPHONE SALE DATE
TECNO POVA 8 SMARTPHONE SALE DATE (TECNO POVA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 9:36 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Tecno ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ Alive Matrix Display ਹੈ, ਜੋ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਬਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਲਰਟ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਚਰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 16 Bit White, Plasma Orange ਅਤੇ Terminal Green ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 29,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 31,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Tecno Pova 8 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.76 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+IPS ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਇੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੂਦ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7100 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 13MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 8,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 45ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP64 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

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