Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ

Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ
Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : February 25, 2026 at 11:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੈਮਸੰਗ ਅੱਜ Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਯੂਐਸ) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲੈਕਸੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਏਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੈਕਸੀ ਏਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 11:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (samsung.com) ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਰਿਜ਼ਰਵ
ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਗਲੈਕਸੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀਆਈਪੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 2,699 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਈ-ਸਟੋਰ ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੈਕਸੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀਆਈਪੀ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ Galaxy S ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
Samsung Galaxy Unpacked 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼?
ਸੈਮਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Galaxy Unpacked 2026 ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ Galaxy S ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਵੱਲੋਂ Galaxy S26 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ਅਤੇ Galaxy S26 Ultra ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Samsung Galaxy Buds 4 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Galaxy Buds 4 ਅਤੇ Galaxy Buds 4 Pro ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ One UI 8.5 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਨਵੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
